«Туристам оказалось недостаточно пляжей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему автомобильное предприятие в провинции Районг привлекло внимание экскурсантов.

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Руководство концерна Great Wall Motors отчиталось на днях не только о росте тиража и номенклатуры выпускаемой автомобильной продукции. Китайский автогигант поделился опытом, если так можно сказать, культурно-просветительской работы, которая должна благотворно сказаться и на вышеупомянутых показателях.

Речь шла о заводе в провинции Районг в Таиланде. Когда-то это предприятие принадлежало General Motors. Но сегодня от него фактически остались только стены. Оно было полностью переоборудовано с учетом того, чтобы на одном конвейере могли собираться автомобили с разными типами привода — с традиционными двигателями внутреннего сгорания, гибриды разных типов, а также полностью электрические модели. За первые 10 месяцев этого года Great Wall Motors выпустил 902 521 автомобиль. Каждый десятый из них был моделью с так называемыми новыми источниками энергии. Например, Haval H6 HEV — эта машина на заводе в Таиланде вызывает особенный интерес у экскурсантов.

Я не оговорился. Помимо дистрибуторов Great Wall Motors из 50 стран, которые посетили предприятие в этом году по долгу службы, было здесь и немало просто туристов. Последним, вероятно, оказалось недостаточно пляжей с золотым песком, которыми славится Районг, а также главной достопримечательности — уникальной статуи Будды. 12-метровая фигура здесь возлежит на левом боку, а не на правом, как принято. К слову, в Районге автомобильных предприятий несколько, каждое из которых любопытно посетить. Здесь есть относительно молодое предприятие Ford, а также завод BMW, который тут трудится уже не один десяток лет.

Надо сказать, что в нашей стране подобных «очагов культуры» за последний год заметно поубавилось. Еще недавно можно было посетить завод Hyundai в Санкт-Петербурге или там же предприятие Nissan, где, помимо прочего, была интересная программа для детей. Принимал гостей и завод Volkswagen в Калуге. Пожалуй, сегодня единственным доступным к посещению зарубежным производством автомобилей остался завод Haval под Тулой — марки, принадлежащей все тому же концерну Great Wall Motors.