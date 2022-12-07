Арестанту саратовского СИЗО-1 пытались передать пропитанные героином носки

В Саратовской области в учреждения пенитенциарной системы в батоне и носках пытались пронести наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

По информации ведомства, 27-летняя жительница Саратова пыталась попыталась передать в СИЗО-1 пару носков, верхняя часть которых, как показала экспертиза, была пропитана героином. Носки предназначались ее знакомому, который обвиняется в грабеже.

Сотрудники исправительной колонии №23 строгого режима не пропустили в учреждение батон, в который были спрятаны свертки с наркотиками. Изъятое в хлебе вещество содержало мефедрон и марихуану. Батон предназначался 21-летнему осужденному, отбывающему десятилетний срок за совершенное наркопреступление.

Материалы по этим фактам переданы в следственные органы.

Марина Ковалева