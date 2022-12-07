Возвратный вояж

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как наследие Акрополя попало в Британский музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Dunham / AP Фото: Matt Dunham / AP

Время от времени в мировом арт-пространстве возникает тема возвращения парфенонских скульптур. Имеется в виду коллекция мраморных фигур и деталей храма Афины Парфенос из Акрополя столицы Греции.

Скульптурам 2,5 тыс. лет. В 1801 году Томас Брюс, седьмой граф Элгин и одиннадцатый граф Кинкардин, посланник в Стамбуле, получил от турецких властей «фирман» (разрешение) делать зарисовки и обмеры, проводить раскопки, снимать слепки, а также «брать какие-либо скульптуры, рельефы и перемещать камни» с Акрополя.

По сути посланник спас скульптуру от исчезновения — турки пережигали мрамор на известь, а по факту украл шедевры. В 200 ящиках вывез их в Лондон: 12 скульптур с фронтонов, 15 метоп (это квадратные плиты с барельефами), 56 плит фриза с изображением «Панафинейского шествия» и множество других элементов. Лорд Элгин затратил огромные личные средства — 62,4 тыс. фунтов. В 1816 году правительство приобрело всю коллекцию за 35 тыс. фунтов и передало ее Британскому музею, которому она сейчас и принадлежит.

Кстати, лорд Элгин разорился и бежал во Францию, а его наследники 30 лет выплачивали долги. Уже при жизни многие, даже британцы, его осуждали. Лорд Джордж Байрон в примечаниях к «Чайльд Гарольду» прямо его называет «вор Элгин». А Греция уже со времен обретения независимости, с 1830 года, требовала мраморы обратно, утверждая, что разрешения, данные оккупационным правительством, не имеют юридической ценности. С 1983 года Греция официально запрашивает возвращение, а британское правительство отказывает, так как мраморы находятся в юрисдикции Британского музея, а он правительству неподвластен.

Но вроде бы на прошлой неделе на встрече Джорджа Осборна, председателя Британского музея, и Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Греции, решено, что мраморы вернутся в страну своего рождения в начале 2023 года и будут выставлены в новом пятиэтажном музее Акрополя в Афинах. О продолжительности этого возвратного вояжа и прочих его условиях участники переговоров пока не сообщали.