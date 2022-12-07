Средняя зарплата в Самарской области выросла до 46,6 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области

в сентябре текущего года превысила 46,6 тыс. руб. В отношении к сентябрю минувшего года рост показателя составил 9,4%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также, по данным ведомства, в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года среднемесячная начисленная зарплата в регионе увеличилась на 10,6%. Кроме того, по информации Самарастата, за девять месяцев текущего года сумма денежных доходов населения региона составила 967,4 млрд руб..

Показатель в Самарской области вырос за этот период на 12,9% в отношении к соответствующему периоду минувшего года. Помимо прочего, за девять месяцев 2022 года население региона потратило на покупку товаров и услуг 822,2 млрд руб. Это на 9,9% выше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области в октябре по сравнению с сентябрем текущего года уменьшилась на 1,38 процентных пункта, до 13%. При этом показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе (12,90%) и по России (12,63%).

Георгий Портнов