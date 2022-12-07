В Екатеринбурге устроили перестрелку из-за киоска с фейерверками

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга утром 7 декабря возник конфликт между владельцами двух киосков с фейерверками, который перерос в стрельбу. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в потасовке участвовали более десяти человек с обеих сторон.

В результате стрельбы пострадал 19-летний Никита, которого госпитализировали с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия.

Сотрудниками полиции были изъяты несколько гильз, а также два автомобиля, в салоне которых были обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства. Уже задержаны два участника перестрелки, а остальные лица сейчас устанавливаются.

По итогам проверки МВД примет решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 (хулиганство) или ст. 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Выбор статьи будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему травм.

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