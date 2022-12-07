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Коммерсантъ FM
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Трэвис Пастрана представил новую часть «джимханы»

Американский гонщик Трэвис Пастрана представил 12-й эпизод экстремальных автомобильных видеороликов «джимхана», героем которого он стал второй выпуск подряд.

В новой части онлайн-сериала действия разворачиваются во Флориде. Гонщик устраивает трюки на специально построенном для проекта 862-сильном ресто-моде Family Huckster на базе универсала Subaru GL Wagon 1983 года.

Помимо автомобиля в ролике задействованы дрэгстер, биг-футы, гидроциклы, катера, а также вертолет и самолет. Трюки выполняются как на городских улицах, так и на закрытых площадках.

Напомним, предыдущий выпуск «джимханы» вышел в конце 2020 года. В прошлом ролике Трэвис Пастрана пилотировал 862-сильный седан Subaru WRX STI в родном для себя американском городе Аннаполис.

Максим Вершинин

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