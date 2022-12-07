Сельхозпроизводители Башкирии получили 933 млн рублей субсидий

Минсельхоз России в текущем году выделил на льготное краткосрочное кредитование сельхозпроизводителей Башкирии 933 млн руб., что в 2,6 раз больше, чем в 2021 году. Всего представители агропромышленного комплекса оформили 730 кредитов на 23,9 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, кредитные средства позволили аграриям качественно провести посевную компанию и «вырастить рекордный урожай». «Сегодня кредитные средства позволяют сельхозпроизводителям региона не торопиться с продажей зерна нового урожая, стоимость которого пока остается низкой», — отметил он.

Карина Мамаева

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