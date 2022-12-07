В Нижневартовске завершили разбор завалов на месте пострадавшего от взрыва дома

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения дома на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, пострадавшего в результате взрыва газового баллона, сообщили в telegram-канале администрации города. При этом введенный в связи с инцидентом режим ЧС продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал, что в разрушенной части дома находятся 32 квартиры. При этом о желании получить жилые помещения маневренного фонда пока заявили 14 жильцов разрушенного дома. Одной семье уже выданы ключи, еще три семьи получат жилье сегодня, 7 декабря.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова отметила, что пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, новую квартиру выдадут власти Нижневартовска.

Напомним, предварительно, взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. 7 декабря в Нижневартовске объявлен днем траура.

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