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Коммерсантъ FM
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Товарооборот России и Китая за 11 месяцев вырос до рекордных $172,4 млрд

С января по ноябрь товарооборот между Россией и КНР вырос на 32%, до рекордных $172,406 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

За 11 месяцев КНР ввезла в Россию товаров на $67,334 млрд. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Поставки из РФ в Китай увеличились на 47,5%, до $105,072 млрд.

В ноябре товарооборот двух стран составил $18,256 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на $10,545 млрд, Китай в Россию — на $7,711 млрд.

В 2021 году товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8%, до $146,887 млрд. По итогам десяти месяцев 2022-го товарооборот между двумя странами достигал $153,9 млрд. В ноябре Financial Times писала, что Китай стал основным торговым партнером России. Однако торговлю осложняют новые коронавирусные ограничения в КНР.

Подробности — в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Лаура Кеффер

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