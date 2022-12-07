Корпуса СахГУ опечатаны из-за нарушений противопожарных правил

Пять корпусов Сахалинского государственного университета в среду, 7 декабря, опечатаны по решению городского суда Южно-Сахалинска. Как сообщили «Ъ» сотрудники вуза, в полноценном режиме работает всего один учебный корпус. Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности.

Опломбированы здания Политехнического колледжа, Институт права, экономики и управления, Южно-Сахалинский педагогический колледж и другие. Студенты и педагоги сообщают, что новость стала неожиданной — о переводе на «дистанционку» и вывозе необходимых документов стало известно «день в день». Как сообщает пресс-служба вуза, в среду и четверг студенты будут заниматься на дому, а уже в пятницу обучение возобновят в очном формате. Его организуют в аудиториях оставшихся корпусов.

Напомним, ранее аудит флагманского вуза региона провело Министерство науки и высшего образования РФ. В результате было выявлено в СахГУ 185 нарушений на 270 млн руб. В настоящее время в вузе проводится около 50 параллельных проверок. В университете выявлены необоснованная трата бюджетных средств, неиспользование оборудования, которое заявлялось как необходимое, а также недостаток средств, выделенных на обеспечение пожарной безопасности.

Вынесенное Южно-Сахалинским городским судом решение будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск