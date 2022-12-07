Вячеслав Гладков не знает, когда переселенные из-за СВО белгородцы смогут вернуться домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам общения с жителями села Середа, которые сейчас временно отселены, заявил, что не знает, когда они смогут вернуться в свои дома. По словам главы региона, он пока не видит улучшения ситуации в приграничье, но «и хуже за последний месяц не стало».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С отселенными жителями Середы («кто-то из них размещен в санатории, кто-то вынужден снимать жилье») губернатор общался поздно вечером 6 декабря, о чем написал в своем телеграм-канале. По словам господина Гладкова, «похожая ситуация сейчас в 15 муниципальных образованиях области, где введен режим ЧС». Семьям, которые решили самостоятельно снимать жилье в пределах региона, власти выплачивают ежемесячную компенсацию на оплату по договору аренды жилого помещения в размере 15 тыс. руб. - для многодетных и 10 тыс. руб. - для остальных категорий.

«Конечно, жителей интересует самый главный вопрос: когда можно будет вернуться в свои дома. Ответа на него у меня пока нет, так же как и нет окончательного решения по пострадавшему жилью. Все возможные пути решения прорабатываем сейчас на федеральном уровне. Как только оно будет, обязательно его озвучу белгородцам,- сообщил Вячеслав Гладков. - Наша главная задача сейчас - это безопасность. Я пока не вижу, что ситуация становится лучше. Но и хуже за последний месяц не стало. Обстрелы есть по всей территории, но того, что было в Шебекино в сентябре-октябре, сейчас нет. Министерство обороны вместе с силовыми структурами принимает все возможные меры. Работа идет, и жители это видят».

В конце прошлого месяца на Белгородчине за один день из-за обстрела и подрыва погибли сразу три мирных жителя. Так, 21 ноября в результате обстрела Шебекинского городского округа погибла женщина, а в приграничном селе Краснояружского района на «неустановленном» боеприпасе подорвался автомобиль с супружеской парой, хотя ранее жителей поселка отселили в безопасное место.

Андрей Цветков