Сталин из двадцать пятого комплекса

В Набережных Челнах, втором по величине городе Татарстана, появился памятник Иосифу Сталину. По данным местных СМИ, его установили возле частной школы, директор которой считает, что «Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны». Однако официальное открытие монумента запланировано весной. Городские власти не комментируют инициативу организации. А в министерстве образования и науки Татарстана „Ъ“ заявили, что она не имеет лицензии на образовательную деятельность. Директора школы поддержали в КПРФ. Однако в преподавательском сообществе считают, что «говорить, что убийство миллионов людей допустимо во имя индустриализации, это ужасно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Челнинские известия Фото: Челнинские известия

О том, что в Набережных Челнах «установили бронзовый памятник Иосифу Сталину», сообщили «Челнинские известия», которые входят в госхолдинг «Татмедиа». По данным издания, монтаж контактной скульптуры политика завершается возле частной школы в 25-м городском комплексе. Официальное открытие памятника запланировано весной (5 марта будет 70 лет со дня смерти Сталина), «самые активные жители близлежащих домов уже успели сделать фото на память».

Издание привело слова директора школы «Смеем мечтать» Максима Евтешина, который инициировал установку скульптуры. Он считает, что «Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство». «Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин»,— сказал господин Евтешин. «Челнинские известия» отметили, что «про массовые репрессии, которые инициировал Сталин, Евтешин ничего не сказал».

Это не первая попытка увековечить имя Иосифа Сталина в Татарстане. В 2016 году инициативная группа (ее возглавил активист «Коммунистов России» Равиль Гарифуллин) предлагала установить бюст или памятник Сталину в парке Победы в Ново-Савиновском районе Казани. Однако министерство культуры Татарстана не одобрило предложение общественников. Комиссия при региональном минкульте пришла к выводу, что эта идея не может быть поддержана «ввиду неоднозначности оценок личности Сталина в Татарстане».

Отделение КПРФ предлагало установить памятник Сталину в Зеленодольске на улице Гоголя, где уже стоит статуя Ленина. Партийцы предполагали, что в дальнейшем там могли бы появиться монументы и другим коммунистам, которые «принимали участие в создании Зеленодольска». Концепция так называемого коммунистического сквера была презентована на заседании градостроительного совета Зеленодольска и нашла поддержку главного архитектора города. Мэр Зеленодольска Александр Тыгин (с 2019 года работает депутатом Госсовета) предлагал вынести идею об установке памятника Сталину на обсуждение с жителями, но этого так и не произошло.

Напомним, чтов 2011–2016 годах бюсты Сталина уже были установлены в Пензе, Дагестане, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии. В Марий Эл в 2015 году памятник Сталину установили у администрации совхоза «Звениговский» местные руководители КПРФ.

Вчера власти Татарстана и Набережных Челнов предпочли не высказываться о решении открыть памятник Сталину возле местной школы. «Не комментируем»,— сказали „Ъ“ в исполкоме города, пояснив, что управление образования не курирует частные учреждения. В министерстве образования и науки Татарстана „Ъ“ сообщили, что «эта так называемая школа создана как юрлицо 4 февраля 2022 года, у него нет лицензии на образовательную деятельность». «Оно не имеет права вести образовательную деятельность»,— подчеркнули в министерстве.

На сайте школы «Смеем мечтать» также не указано, что у организации есть лицензия. Она позиционирует себя как «клуб семейного образования», который занимается «репетиторством» до второго класса и «подготовкой к школе» детей с 4 лет. Стоимость услуг не указана. На сайте организации говорится, что она работает более четырех лет и ранее называлась «русской классической школой». Дозвониться до директора организации Максима Евтешина „Ъ“ вчера не удалось.

«Памятники как раз возле школы надо ставить. Это мужественный шаг этого преподавателя. В России есть памятники Ивану Грозному, Петру I, Екатерине II. Что у них не было минусов? У них не было уничтожения крестьянства? Ничего подобного»,— отреагировал на новость об установке памятника Сталину первый секретарь республиканского комитета КПРФ, депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов. Он считает, что «не надо умалять значение этого гениального руководителя». «В Париже есть улица Сталинград, в Америке — целый город. А зачем мы должны бояться?» — удивился коммунист. Он добавил, что «поддерживает это решение».

Хафиз Миргалимов также сообщил „Ъ“, что коммунисты в Татарстане не оставили идею добиться установки памятника Сталину в Зеленодольске. «Мы работаем в этом направлении»,— сказал он. Также господин Миргалимов рассказал, что КПРФ хочет выкупить у собственников квартиру в Казани на улице Гагарина, где жил сын руководителя СССР Василий Сталин (находился в Казани в ссылке после смерти отца). «Сделаем там музей семьи Сталиных»,— поделился планами коммунист.

Директор казанской школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр „Солнце“» Павел Шмаков, наоборот, считает, что памятник Сталину недопустим возле школы. «Мне стыдно и за директора школы, и за руководство города и республики, что такое допущено»,— сказал преподаватель „Ъ“. Он напомнил, что наша страна, «пускай достаточно мягко, но осудила преступления сталинского режима». «Говорить, что убийство миллионов людей допустимо во имя какой-нибудь индустриализации, это ужасно»,— возмутился господин Шмаков. Он добавил, что в России на официальном уровне отмечается День памяти жертв политических репрессий, а в Татарстане живут потомки репрессированных.

При этом господин Шмаков не исключил, что если это территория частная, то установка такого памятника может быть вполне законной. «Формально это может быть возможно. В квартире и на личном участке такой памятник может быть поставлен. Но если это образовательная организация, то это плохо, однозначно»,— заключил директор школы.

Кирилл Антонов