Суд приговорил экс-президента Аргентины к шести годам тюрьмы по делу о коррупции

Суд приговорил бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Кроме того, суд лишил ее права занимать государственные должности пожизненно. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 годы. В 2016 году ей предъявили обвинение в коррупции при организации дорожных работ в провинции Санта-Крус. Следствие установило, что при заключении контрактов правительство под давлением госпожи Киршнер предоставило преференции компаниям бизнесмена Ласаро Баеса, с которым тогдашний президент была в сговоре. По делу проходят еще 12 обвиняемых.

Среди свидетелей по делу госпожи Киршнер был президент Аргентины Альберто Фернандес, а также нынешний министр экономики Серхио Масса. Кристина Киршнер считает решение «несправедливым». Она намерена обжаловать его.

В августе 2022 года прокурор Диего Лусиани попросил приговорить Кристину Киршнер к 12 годам тюремного заключения, запретить занимать государственные должности и назначить штраф в размере $1 млрд. В сентябре вооруженный мужчина наставил на Кристину Киршнер пистолет. Нападавшего задержали, экс-президент Аргентины не пострадала.

Подробнее о деле — в материале «Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами».

Анастасия Ларина