Премьер-министр Эстонии: страна больше не может принимать украинских беженцев

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна больше не может принимать беженцев из Украины. В связи с этим она обратилась к правительству Финляндии, чтобы финская сторона принимала больше украинских беженцев.

«Я все время говорю, что мы до настоящего времени были великодушными, помогая находящейся в беде Украине. И я горжусь людьми Эстонии, которые открыли свои сердца. Естественно, что у всего есть границы, и если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда как другие могут сделать больше»,— объяснила госпожа Каллас в эфире эстонской радиостанции «Радио 4».

Эстония не входит в число стран, куда больше всего прибывают украинские граждане. По данным ООН на 15 ноября, на территории Эстонии зарегистрировано 62239 беженцев из Украины, под временной защитой числится 38729 человек.

По данным управления ООН по делам беженцев на 29 ноября, с начала спецоперации на Украине в страны Европы прибыло более 7,8 млн украинских беженцев.

О последствиях спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян