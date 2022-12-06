Роспотребнадзор предупредил о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области заявило, что не имеет отношения к звонкам, поступающим местным жителям от неизвестных лиц в связи с ЧС на аэродроме в Энгельсе.

«В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме Энгельс приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы»,— сообщает региональный Роспотребнадзор. Ведомство также перечислило телефонные номера, с которых совершаются звонки.

Йодид калия среди прочего применяют как лекарственное средство, а также в качестве защиты от выбросов радиоактивных веществ.

5 декабря вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате атак погибли трое военнослужащих, два самолета получили повреждения.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Мария Федотова