Рынок поддержали сырьевщики

Индекс Московской биржи после короткого перерыва пошел в рост и закрепился выше уровня 2200 пунктов. На восстановление повлияли оптимистичные прогнозы по итогам года, новости с сырьевых рынков, а также ожидания выплат дивидендов от крупных нефтяных компаний. Аналитики не исключают и «рождественского» ралли, которое поднимет индекс до 2400–2500 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В среду, 23 ноября, индекс Московской биржи вновь поднялся выше уровня 2200 пунктов, ниже которого опустился в начале недели. По итогам торгов он достиг отметки 2211,89 пунктов, на 0,7% выше закрытия предыдущего дня. За два дня рост составил более 2%. Заметно вырос и объем торгов, который превысил 32 млрд руб., вернувшись к показателям недельной давности.

Уверенно восстанавливали свои позиции «голубые фишки» — акции Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», прибавившие за основную сессию 0,6–1,2%. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, положительный фон для рынка создают оптимистичные прогнозы по итогам 2022 года, предполагающие, что ВВП упадет не более чем на 3% в текущем году, а инфляция по итогам года составит не более чем 12,5–13%. Кроме того, как указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, позитивным фактором стало сообщение агентства Bloomberg о том, что ЕС обсуждает возможность фиксации потолка цен на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель. Это выше средних ожиданий рынка, заметно выше себестоимости добычи в РФ и примерно соответствует уровню текущих цен продажи российской нефти с учетом дисконта, отмечает он.

Ранее поддержали российский рынок полугодовые дивиденды, поступившие от «Газпрома», НОВАТЭКа, «Татнефти» и «Фосагро» (см. “Ъ” от 26 октября). Теперь выплаты ожидаются по итогам девяти месяцев от четырех крупных нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти». «Учитывая снизившуюся ликвидность российского рынка, приток дивидендов от нефтяников может обеспечить рост индекса Московской биржи в конце 2022 года, став драйвером для "рождественского" ралли»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

При этом в лидерах роста оказались ценные бумаги крупнейших золотодобывающих компании — акции «Полюса» (+5,6%) и депозитарные расписки Polymetal (+3,4%). В результате их котировки вернулись к значениям третьей декады сентября.

Золотодобытчики востребованы на фоне новостей о масштабных покупках российского золота Китаем, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Накануне «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило о рекордных поставках золота из России в размере 2,16 тонны в октябре и 5,72 тонны с начала года (в сумме на $330 млн). Впрочем, по данным РБК, за 10 месяцев Швейцария поставила в Китай драгоценного металла на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд, Австралия — на $7,2 млрд.

Поддержку рынок акций РФ может получить в случае сохранения ожиданий того, что ФРС сократит шаг повышения ставки, считает господин Сыроваткин. На данный момент рынок фьючерсов оценивает вероятности ее повышения на заседании 14 декабря на 50/75 б.п. в 76%/24%, а также учитывает в ценах рост ставки до пикового уровня в 5,1% к июню 2023 года, добавил он.

В краткосрочной перспективе возможно удержание текущих уровней или небольшой рост в тренде «рождественского» ралли на глобальных рынках, допускает господин Миронюк.

Участники рынка оценивают подъем индекса до конца года до значений 2400–2500 пунктов.

При этом госпожа Малых уточняет, что это произойдет, если не будет сильного ухудшения в новостном фоне. Наталья Мильчакова считает, что это произойдет при условии сохранения высоких цен на сырье.

Ксения Куликова