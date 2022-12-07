Смычка города с Новой Москвой

Тарифы на электроэнергию для сельских жителей с электроплитами могут вырасти до городских уровней, следует из новых федеральных правил ценообразования. Регулятор Москвы на их основании уже приравнял селян к горожанам, что привело к росту тарифов для жителей поселений Новой Москвы в отдельных случаях на 60%. Аналитики считают решение Москвы правильным, призывая ускорить снижение часто устаревших льгот для населения. ФАС, впрочем, утверждает, что регионам не обязательно следовать федеральным правилам. Эксперты тоже сомневаются, что Москва окажется примером для подражания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Московский тарифный регулятор впервые установил единые тарифы на электроэнергию для сельских и городских жителей с электроплитами и электроотоплением (к ним относятся все, кто не имеет подключения к газу). В состав столицы входит 21 поселение на территориях Новой Москвы, где, по данным Мосстата, проживают 220,7 тыс. человек (1,7% от общего населения города) — эти люди считаются сельскими жителями. Сельские тарифы всегда ниже городских, поэтому цены на электроэнергию в Новой Москве резко выросли.

С 1 декабря одноставочный тариф для жителей поселений Новой Москвы без газа вырос на 31,6%, до 5,66 руб. за 1 кВт•ч, а в «пиковой зоне» трехфазного тарифа цена подскочила на 59%, до 8,23 руб. Причем для жителей поселений с газоснабжением цены остались на самом низком уровне: одноставочный тариф для них — 4,5 руб. В целом платеж жителей Новой Москвы, не имеющих доступа к газу, по оценкам “Ъ”, может составить 1,4 млрд руб. в год — на 288 млн руб. больше, чем до повышения тарифов.

Департамент экономполитики и развития Москвы руководствовался новыми федеральными правилами (постановление правительства «Основы ценообразования тарифов»), опубликованными в ноябре, рассказали источники “Ъ” и подтвердили в мэрии. В новом документе с 2023 года городское население с электроплитами и электроотоплением объединено с сельским, что и «послужило причиной однократного опережающего роста тарифов», заявили “Ъ” в департаменте. Впрочем, в методике ФАС по установлению тарифов, которая прилагается к постановлению правительства, нет таких требований: получается, документы противоречат друг другу, говорят источники “Ъ”.

В департаменте экономполитики и развития Москвы также сказали “Ъ”, что ФАС установила новую методику, которая предусматривает «ускоренный темп доведения зонных тарифов до их экономически обоснованного уровня».

В результате величина перекрестного субсидирования в регионе на 2023 год снизилась на 47%, до 1,7 млрд руб., сказали там. В департаменте рекомендовали москвичам для экономии сменить тариф или потреблять электроэнергию в непиковые часы.

В ФАС сказали “Ъ”, что в постановлении правительства «предусмотрена возможность» регионов устанавливать раздельно тарифы для населения в сельской местности с электроплитами и электроотоплением и для населения в сельской местности без электроплит и электроотопления. Поправка направлена на возможность сокращения перекрестного субсидирования. В службе добавили, что продолжают «работу по расширению тарифного меню и приданию ему дополнительной гибкости» по «многочисленным просьбам регионов». Конечные тарифы устанавливают регионы, указывают в службе, отметив, что установленные департаментом экономической политики и развития Москвы тарифы на электроэнергию для населения установлены ниже предельных минимальных уровней по согласованию с ФАС.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ считает, что решение Москвы полностью соответствует федеральным нормам тарифного регулирования. Основы ценообразования тарифов — документ более высокой юридической силы, чем методические указания ФАС, отмечает эксперт. Более того, установление разных тарифов для горожан и селян с электроплитой создало бы основания для отмены тарифного решения и риски для бюджета города Москвы, связанные с компенсацией ущерба для потребителей, права которых в этом случае были бы ущемлены, говорит Сергей Сасим. Он сомневается, что другие регионы массово будут пересматривать тарифы по примеру Москвы, если на то не будет воли ФАС.

Возможно, логичным шагом в Москве и других мегаполисах была бы полная отмена льгот для всех новостроек в черте города, а также в «городской агломерации», включающих коттеджную застройку и таунхаусы, красиво скрывающиеся за тарифной категорией «село», считает Сергей Роженко из Kept. «Применение понижающих коэффициентов 0,7 к тарифам для категории "электроплит" — это исторический анекдот, так как решение принято в 1946 году и до сих пор кочует из документа в документ,— говорит господин Роженко.— В итоге высотное жилье (свыше десяти этажей, где газификация запрещена) получает по умолчанию "суперльготу", хотя сосед в старой газифицированной пятиэтажке реально платит за отопление и свет в два-три раза больше из-за низкой энергоэффективности жилья».

Полина Смертина