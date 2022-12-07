Краевые власти не смогли найти подрядчика для строительства нового дома культуры в Красновишерске

В Пермском крае завершился конкурс по отбору подрядчика для проектирования и строительства Дома культуры в Красновишерске. По информации на сайте госзакупок, он признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Конкурс был объявлен краевым министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 15 ноября. Начальная цена контракта составляла 265,3 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчику было необходимо спроектировать и построить в Красновишерске новое двухэтажное здание Дома культуры площадью 3 тыс. кв. м. В нем должны быть предусмотрены концертный зал на 300 мест, помещения для студийно-кружковых занятий, хореографический зал, административно-хозяйственные помещения, буфет на 50 посадочных мест, кассы и гардероб. По архитектурному облику и расположению помещений объект должен повторять утраченный Дом культуры. Завершить проектно-изыскательские работы победитель конкурса должен был до 1 января 2024 года, строительные работы — до 30 ноября того же года.

Прежнее здание красновишерского Дома культуры было утрачено в 2016 году в результате пожара. С тех пор деятельность учреждения была организована в филиале Соликамского технологического техникума, позже — на базе школы № 8.

Строительство нового Дома культуры летом 2021 года в краевом правительстве оценивали в сумму чуть больше 200 млн руб. Реализовать проект тогда планировалось с использованием механизма государственно-частного партнерства: предполагалось, что 190 млн руб. будет направлено из казны региона, еще 11,7 млн руб. на благоустройство территории вокруг ДК направит АО «Соликамскбумпром».