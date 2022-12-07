Стабильность перед падением

Объемы ввода жилья в Петербурге по итогам 11 месяцев 2022 года остаются на том же уровне, что и годом ранее. На начало декабря 2022 года в городе введено около 3,054 млн кв. м жилья, а за аналогичный период 2021 года строители сдали 3,013 млн кв. м. Эксперты отмечают, что в ближайшие пару лет объемы ввода будут падать — примерно на 10–15%. А крупные застройщики могут обратить внимание на сегмент ИЖС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелоперы ожидают снижение объема ввода жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Девелоперы ожидают снижение объема ввода жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце в городе было сдано 35 домов на 2024 квартиры. Основной объем был сформирован за счет сдачи площадей застройщиком ООО «Новые кварталы Петергофа». Компании выданы разрешения на ввод 32 домов площадью от 90,6 кв. м до 108,8 кв. м по Ропшинскому шоссе в Петродворцовом районе. В Приморском районе ООО «Мегалит — Охта Групп» ввело высотку на 80,1 тыс. кв. м, в Петроградском районе введен дом от ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» на 39,4 тыс. кв. м, в Адмиралтейском районе ООО «Еврострой — М» ввел дом на 8,9 тыс. кв. м.

В целом объем ввода в ноябре этого года составил 131,6 тыс. кв. м (с учетом реконструируемых площадей — 157,4 тыс. кв. м), что в 2,5 раза меньше, чем месяцем ранее (объем ввода в октябре составил 353,3 тыс. кв. м). Кроме того, этот показатель ниже и данных за ноябрь 2021 года (объем ввода в ноябре 2021 составил — 173,58 тыс. кв. м.)

Всего в январе — ноябре 2022 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,054 млн кв. м жилья, что чуть выше аналогичного показателя 2021 года, когда было сдано 3,013 млн кв. м жилья.

По соглашению об объеме ввода жилья, подписанному между правительством города и Минстроем РФ, в 2022 году в Петербурге должно быть сдано в строй 3,415 млн кв. м жилья. По итогам 10 месяцев эксперты делали оптимистичные прогнозы о том, что петербургские строители могут сдать в этом году больше 4 млн кв. м жилья (см. №206 от 08.11.2022). В дальнейшем строителей может подстегнуть возрастающая покупательская активность.

«Что касается рынка в целом, то и здесь также наблюдается рост активности покупателей. По нашим оценкам, рост продаж составил в среднем 15–20%. Основным катализатором спроса стала информация о вероятной отмене льготной ипотеки и возможности субсидирования со стороны застройщиков. По предварительным итогам ноября, более 90% сделок в сегменте масс-маркет происходит с помощью льготной ипотеки и, в частности, благодаря субсидированным ставкам от застройщиков. В текущих условиях этот фактор становится одним из ключевых, учитывая отсутствие роста доходов населения»,— комментирует Владислав Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики «Главстрой Санкт-Петербург».

Виталий Коробов, директор компании Element Development, поясняет: снижение активности в сентябре — октябре было связано с политической ситуацией в стране. «Многие покупатели заняли выжидательную позицию, и застройщики начали активно анонсировать акционные предложения. Поэтому в ноябре спрос был достаточным и стабильным»,— говорит господин Коробов.

Он отмечает, что по сравнению с летом квадратный метр строящегося жилья подешевел в зависимости от района на 5–10 тыс. рублей. Тем не менее прирост за год все равно значительный: до 30% в зависимости от локации.

По данным Nikoliers, объем строящегося жилья в городе на начало октября составил 8,8 млн кв. м. Объем ввода новостроек с января по сентябрь — порядка 2,4 млн кв. м. В этом году застройщики могут поставить рекорд введенных многоквартирных домов: сейчас девелоперами заявлен ввод еще 1,7 млн кв. м жилья до конца 2022 года.

«В дальнейшем объем ввода будет зависеть от девелоперской активности, которая, скорее всего, уменьшится. Это приведет и к снижению показателей в ближайшие два года — примерно на 10–15%»,— считает господин Коробов.

При этом, говорит эксперт, на фоне дальнейшей неопределенности спроса и распространения программы льготной ипотеки на ИЖС у девелоперов возрастает интерес не просто к областному девелопменту, но и к реализации проектов ИЖС. «Сегодня уже ПИК и "Самолет" заявили о своих проектах в таком формате в Московской области. Не исключено, что такие примеры появятся и у нас — с 2020 года в Ленинградской области ИЖС преобладает в общем объеме ввода. По итогам восьми месяцев этого года оно превысило ввод многоквартирных домов (933 тыс. кв. м) в 2,5 раза и составило 2,3 млн кв. м (72% общего объема ввода)»,— резюмирует господин Коробов.

Алла Михеенко