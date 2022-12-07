После дачников покатят к федеральному бюджету

Ленинградская область определилась с перечнем дорог к садоводствам, которые будут ремонтироваться за счет совместного финансирования с Петербургом. В программу ремонта за счет бюджета двух субъектов вошли 85 дорог: 21 региональная и 64 муниципальных. Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов сообщил, что в 2023 году регион попытается выбить из федерального бюджета субсидии на восстановление региональных трасс, которые были задействованы при строительстве федеральных магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога к дачному поселку в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дорога к дачному поселку в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение, по которому Петербург поможет региону с ремонтом дачных дорог. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов на вчерашней пресс-конференции, посвященной итогам года. Согласно перечню, в 2023 году в регионе будет отремонтировано 186,3 км подъездов к садоводствам. Речь идет о 21 региональной дороге Ленобласти и 64 муниципальных. Программа охватывает все районы. Самым требовательным в плане дорожного ремонта оказался Тосненский район, где расположено 14 дачных некоммерческих партнерств (ДНП) и 180 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Работы начнутся одновременно с началом дорожно-ремонтного сезона в регионе (весна — лето 2023 года).

«Дороги к СНТ должны находиться либо в муниципальной, либо в региональной собственности. Только при этом условии дороги смогут попасть в список необходимых к ремонту. Для муниципалов это будет субсидия, а региональный бюджет самостоятельно будет пользоваться заложенными в программу деньгами и ремонтировать дороги»,— сообщил председатель дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Как ранее писал «Ъ-СПб», общая стоимость проекта составит 1,3 млрд рублей. Петербург возьмет на себя оплату 80% всех работ, Ленобласть — 20%. Так, город отправит области 1,046 млрд рублей: в 2023 году сумма субсидии составит 400 млн рублей, в 2024-м регион получит от Петербурга 346 млн, в 2025-м — 300 млн. Из бюджета Ленинградской области на дорожные работы предполагается выделить 261,6 млн рублей: на первый год реализации программы потратят 100 млн, во второй вложат 86,6 млн, а под конец — 75 млн.

На территории региона расположено 3316 СНТ, что составляет 520 тыс. участков, на которых ведут садоводство и огородничество 1,5 млн человек. Большая часть принадлежит жителям Петербурга — это 400 тыс. участков, на которых летом проживает не менее 1,14 млн человек.

Также на пресс-конференции были подведены итоги работ в 2022 году и планы на 2023 год. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе было отремонтировано более 200 км трасс. Среди важных завершенных работ ремонт Гостилицкого шоссе, подъездных дорог в Шлиссельбурге и Кингисеппе. Полным ходом идет стройка мостов-гигантов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье.

«По плану предполагалось мост через Свирь ввести в 2026 году, опережение графика позволяет рассчитывать на ввод в 2023 году»,— отметил господин Седов.

Председатель дорожного комитета Ленобласти заявил, что сейчас регион хочет добиться от федерального бюджета субсидии на восстановление собственной сети дорог, которые были задействованы для строительства федеральных трасс. При этом раскрывать размер субсидии господин Седов отказался, сославшись на то, что проект находится в стадии разработки.

«Вся область испещрена федеральными дорогами, которые постоянно требуют ремонта. А для этого задействуется региональные трассы. И из всех проектов федеральная экспертиза почему-то убрала программу восстановления сети дорог регионального значения после их использования при строительстве федеральных трасс. По поручению Александра Юрьевича («Ъ-СПб». — Дрозденко) мы ведем работу, чтобы нам дали хотя бы субсидии на восстановление дорог региональной сети, задействованных при строительстве федеральных магистралей»,— сообщил председатель.

«Это правильная мера. Прогнозировать успешность этой инициативы достаточно трудно, но региону есть что предъявить. Проблема присутствует, и при должном обосновании добиваться выделения дополнительного финансирования совершенно логично»,— уверен генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов.

Екатерина Рязанова