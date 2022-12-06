Часть имею

В Ростове бывшего начальника ГИБДД по Успенскому району Краснодарского края Илью Макаренко осудили на пять лет лишения свободы за получение взяток. По версии обвинения, он был причастен к преступному сообществу сотрудников МВД, организовавшему сбор дани за «крышевание» перевозок нелегального алкоголя. За это Илье Макаренко грозил срок от пятнадцати до двадцати лет, однако и прокурор, и суд посчитали возможным смягчить наказание, поскольку экс-полицейский пошел на сделку со следствием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Макаренко входил в организованное преступное сообщество, которое брало взятки на стационарном посту ДПС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Илья Макаренко входил в организованное преступное сообщество, которое брало взятки на стационарном посту ДПС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кировский районный суд Ростова вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД Отдела МВД России по Успенскому району Краснодарского края Илье Макаренко. Его обвиняли в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения и получении взяток.

Илья Макаренко является фигурантом уголовного дела, которое началось в 2020 году с задержания ряда высокопоставленных сотрудников ГУ МВД Краснодарского края.

Операция проводилась силами краевого управления ФСБ России. Первыми в числе задержанных оказались сотрудник управления собственной безопасности краевого главка МВД Дмитрий Фролов, а также полицейские из Успенского района: начальник ОВД Андрей Новиков и начальник ГИБДД Илья Макаренко. Спустя некоторое время были арестованы командир отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД по Успенскому району Сергей Бочкарев и несколько его подчиненных автоинспекторов.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы сотрудники полиции, действуя как организованное преступное сообщество, брали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский». За денежное вознаграждение они отпускали остановленные или задержанные транспортные средства без осмотра или составления протокола.

Материалы обвинения в отношении Ильи Макаренко содержат около полутора десятков эпизодов получения взяток.

После возбуждения уголовного дела он заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его судили отдельно от остальных фигурантов дела. В ходе процесса государственный обвинитель просил определить Илье Макаренко наказание в виде пяти лет лишения свободы. В итоге суд с этим согласился и отправил экс-полицейского в колонию строгого режима на указанный срок.

Отметим, что по закону минимальный срок за участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) составляет 15 лет. Как пояснил «Ъ-Юг» защищавший Илью Макаренко адвокат Георгий Бачериков, наказание ниже минимального срока было назначено судом в связи с заключением досудебного соглашения. По словам адвоката, его подзащитный не намерен обжаловать приговор.

Пост «Успенский» находится приблизительно в 250 км от Краснодара неподалеку от границы со Ставропольским краем, где начинается федеральная автомобильная трасса Р-217, которая ведет в республики Северного Кавказа. По данным следствия, работавшие на «Успенском» полицейские в том числе «крышевали» перевозку контрафактного алкоголя.

Предполагается, что одним из руководителей преступного сообщества был командир взвода ДПС Сергей Бочкарев. Следствие установило, что для его подчиненных инспекторов была установлена минимальная сумма взноса, которую они по окончании смены работы на посту должны были передавать ему. В частности, в 2016 году обязательный платеж составлял 7 тыс. руб., в 2020 году — 14 тыс. руб. за смену. Данные средства переводились вышестоящим членам ОПС за покровительство. Суммы, превышающие минимальный ежедневный взнос, делились между сотрудниками поста.

В Ростове сейчас судят еще одного обвиняемого в причастности к успенскому ОПС. Это автоинспектор Сиртаки Тосунов, который также признал вину и пошел на сделку со следствием.

Судебные процессы над бывшими сотрудниками кубанской полиции были перенесены из Краснодарского края в Ростов-на-Дону для того, чтобы обеспечить объективное разбирательство.

Расследование в отношении остальных фигурантов этого дела продолжается.

Вадим Водолазов