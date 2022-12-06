Алла Пугачева вошла список 100 влиятельных женщин 2022 года по версии BBC

Британская радиовещательная корпорация BBC опубликовала ежегодный список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии компании. В текущем году в рейтинг попали три россиянки — певица Алла Пугачева, художница Александра Скочиленко, которую обвиняют в дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) за замену ценников в магазине на листовки с обвинениями российской армии в военных преступлениях, и основательница издания «Холод» Таисия Бекбулатова (признана иностранным агентом).

«Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах»,— приводит BBC слова Аллы Пугачевой. В рейтинге она описана как «царица русской эстрады» и культурная икона, которая публично высказалась против военной операции на Украине.

В раздел рейтинга «Культура и спорт» вместе с госпожой Пугачевой вошла и художница Александра Скочиленко, которая находится в СИЗО по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Российская журналистка Таисия Бекбулатова попала в раздел «Политика и образование».

«Я не верю в неизбежный прогресс. Современная цивилизация всегда казалась хрупкой и легко разрушаемой. А права женщин обычно исчезают первыми»,— приводит BBC слова госпожи Бекбулатовой.

В список также вошли, например, американская певица Билли Айлиш, жена президента Украины Елена Зеленская и индийская актриса Приянка Чопра.

Эрдни Кагалтынов