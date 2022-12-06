Рябков назвал условие возвращения России к диалогу со странами Запада по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал условие для возвращения Москвы к диалогу по гарантиям безопасности с западными странами. По его словам, это станет возможным, если на Западе к этому проявят интерес. Сама Россия, отметил дипломат, просить о диалоге не будет, передает «РИА Новости».

«Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим»,— заявил журналистам замглавы МИДа. «И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет»,— отметил Сергей Рябков.

Он также заявил, что дальнейшее расширение НАТО на восток будет получать соответствующую реакцию России. «И дальше расширение (НАТО.— "Ъ") будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их в конечном счете вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как и делали до сих пор»,— сообщил господин Рябков на полях форума «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

Россия в декабре 2021 года выступила с требованием о «незамедлительном» предоставлении со стороны США и НАТО юридически обязывающих гарантий нерасширения альянса, отводе сил и средств на рубежи 1997 года, а также отказе от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.

Консультации по этому поводу проводились в начале 2022 года, однако своих целей на них Россия не добилась: Москве было предложено начать диалог о контроле над вооружениями, по избежанию инцидентов и укреплению доверия.

Мария Федотова