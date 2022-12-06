Благотворительность уходит на маркетплейсы

По итогам 11 месяцев Челябинская область заняла пятое место в рейтинге регионов-лидеров по количеству благотворительных пожертвований, уступив столице, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. В основу исследования вошел анализ числа чеков с наименованиями благотворительных платежей и товаров. Представители благотворительных организаций не отмечают прироста поступлений по сравнению с прошлым годом, основная доля пожертвований идет от юридических лиц. В Фонде поддержки гражданских инициатив фиксируют увеличение объема поддержки проектов некоммерческих организаций и граждан.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители благотворительных фондов отмечают рост поддержки со стороны юрлиц

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Представители благотворительных фондов отмечают рост поддержки со стороны юрлиц

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Челябинская область заняла пятое место в рейтинге регионов-лидеров по количеству благотворительных пожертвований в 2022 году. Первое место получила Москва, далее следуют Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Шестое и седьмое соответственно разделили Кемеровская и Волгоградская области, Татарстан, Ростовская и Иркутская области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное с операторами фискальных данных «Платформа ОФД» и «Атол онлайн» исследование холдинга «Газпром-медиа».

В основу рейтинга лег составленный за 11 месяцев анализ количества чеков, наименование благотворительного платежа или товара. Были исследованы данные ресурса «Чек Индекс» (анализирует агрегированные данные «Платформы ОФД»), который обрабатывает сегменты данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс по всей России.

Аналитики «Газпром-медиа» сделали выводы, что при онлайн-покупках благотворительные пожертвования совершаются в среднем в 3,7 раза чаще, чем при покупках офлайн. Наибольший объем пожертвований россияне перечислили посредством благотворительных сертификатов, которые реализуются на маркетплейсах и сайтах благотворительных организаций. Средний чек такого поступления за год вырос на 65%, или на 226 руб., и достиг 574 руб.

«Несмотря на экономическую и геополитическую нестабильность, за десять месяцев этого года жители России потратили на благотворительные сертификаты на 55% больше, чем за весь 2021 год. Среднемесячное количество взносов выросло на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года»,— отмечают эксперты холдинга «Газпром-медиа». Рост интереса к благотворительным сертификатам они связывают с общей тревожностью на фоне экономической нестабильности. По их мнению, таким способом люди снижают уровень собственной тревоги и помогают наименее защищенным группам населения.

Представители некоммерческих благотворительных организаций по итогам этого года не фиксируют роста объема пожертвований по сравнению с 2021-м. Руководитель челябинского регионального благотворительного общественного движения помощи «Искорка фонд» Татьяна Сачко отмечает, что количество поступающих пожертвований остается на прежнем уровне — оно не меняется с 2019 года.

«С наступлением спецоперации изменилась структура поступлений. Если раньше большинство пожертвований было от юридических лиц, то сейчас превалируют поступления от физических лиц. Стали больше жертвовать обычные люди, мы связываем это с эффективной работой по информированию общественности о проблемах детской онкологии. На снижение поступлений от юрлиц повлияли ограничения и факторы, связанные с пандемией и специальной военной операцией. Компании были вынуждены прекратить или сократить объем оказываемой помощи»,— поясняет Татьяна Сачко. По ее словам, в этом году основные проекты удалось профинансировать благодаря пожертвованиям и грантам от крупных компаний, в частности, за счет поддержки благотворительного фонда Владимира Потанина.

Заместитель председателя челябинского реготделения Российского детского фонда Ирина Морозова отмечает, что основную поддержку фонду оказывают юридические лица. «Некоторые компании в этом году были вынуждены из-за непростого финансового положения прекратить перечисление пожертвований, зато ряд организаций, напротив, увеличил объем поддержки. Поэтому снижения объема поступлений в этом году мы не отмечаем. В то же время, из-за повышения цен мы смогли приобрести меньше товаров, чем раньше. Фактически денег у нас стало меньше»,— отмечает Ирина Морозова.

Исполняющая обязанности исполнительного директора челябинского регионального фонда «Родная» Елена Бочинская отмечает увеличение в этом году объема поступающих пожертвований благодаря проводимым фондом и его партнерами благотворительным мероприятиям.

«Основная доля платежей поступает от тех юридических лиц, которые помогают нам на постоянной основе. Некоторые из них перестали оказывать нам поддержку, но их уход компенсировало появление новых партнеров. Отмечу, что если раньше много платежей поступало по sms, то сейчас частные пожертвования в основном перечисляют безналично — через мобильное приложение банка»,— подчеркивает Елена Бочинская.

Первый заместитель генерального директора Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Ирина Тарасова отмечает, что в этом году существенно вырос объем поддержки инициатив некоммерческих организаций и граждан.

«Если в прошлом году объем финансирования для проведения грантовых конкурсов составлял 142 млн руб., то в этом году составил 260 млн руб., из них 106 млн руб. — средства гранта президента РФ на софинансирование грантовых конкурсов в нашем субъекте. По сравнению с прошлым годом выросло и число проектов, получивших грантовую поддержку, — с 204 до 238. Большая часть заявок подается по направлениям образования, культуры и социальной защиты, поэтому большая часть проектов-победителей реализуется в этих сферах»,— отмечает Ирина Тарасова.

Михаил Бычков