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Бывшее бомбоубежище в Невском районе Петербурга выставили на аукцион почти за 800 тысяч рублей

Государственная корпорация «Дом.РФ» планирует продать на аукционе бывшее бомбоубежище в Невском районе Санкт-Петербурга. Стартовая цена лота – 791 тыс. руб., пишет «Фонтанка».

Укрытие класса взрывозащиты П1 МЗС ФЯР расположено внутри производственно-складского комплекса на проспекте Большевиков, 56, корпус 4, литера А. В настоящее время объект находится в госсобственности. Для участия в торгах заявителю предстоит внести 158,2 тыс. руб. задатка.

Будущий владелец капитально отремонтирует бомбоубежище. Сейчас объект отключен от всех инженерных сетей.

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