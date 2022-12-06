На Украине погиб 36-летний доброволец из Тюменской области

В зоне специальной военной операции погиб доброволец Роман Коротаев из села Вагай Тюменской области. Ему было 36 лет, в ряды добровольцев он вступил в октябре, в конце ноября стало известно о его гибели. Он будет похоронен завтра, 7 декабря, сообщил 72.ru глава села Сергей Новиков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, в ходе которой из резерва были призваны 300 тыс. человек. 1 ноября было заявлено, что мобилизация закончилась.

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