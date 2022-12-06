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Коммерсантъ FM
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FinEx обратился в Минфин Бельгии за разрешением на операции с НРД

2 декабря группа компаний FinEx обратилась в Министерство финансов Бельгии для получения разрешения на операции с акциями фондов через Национальный расчетный депозитарий (НРД), попавший под санкции Евросоюза (ЕС). Заявителем выступила компания FinEx Capital Management LLC, регулируемая в Великобритании (FCM). FinEx ожидает ответ не ранее чем через 60 дней, сообщили в компании.

В FinEx отметили, что запросы инвесторов и брокеров на лицензию для разблокировки активов, которые стояли на учете на момент блокировки операций в НРД, не были одобрены. В компании предполагают, что регуляторы европейских стран формируют единую позицию по этому вопросу.

«Ходатайство FCM значительно отличается от заявок других участников рынка, не относится к ценным бумагам, которыми авторизованный участник владел на момент блокировки операций в НРД и включения НРД в санкционный список ЕС. Цель получения разрешения — предоставить ликвидность всем несанкционным инвесторам, независимо от места хранения акций FinEx ETF»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании 6 декабря.

О намерении обратиться в Минфин Бельгии для проведения операций с замороженными акциями FinEx cообщал 17 августа. В начале июня Евросоюз ввел санкции против НРД. В НРД хранилось большинство акций FinEx, как сообщала компания. Бумаги российских инвесторов оказались заблокированы в марте на фоне решения международных депозитариев Euroclear и Clearstream приостановить операции с НРД. ЦБ предупреждал о возможных рисках для российских инвесторов при выкупе заблокированных активов.

Лусине Баласян

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