Кандидату в мэры подняли планку

Городская дума внесла поправки в устав Томска о замене прямых выборов мэра конкурсными процедурами. Этого требовал закон, инициированный единороссами и принятый ранее областным парламентом. Оппозиции удалось добиться принятия нормы, согласно которой претендент на пост мэра должен будет заручиться поддержкой не простого большинства депутатов, а квалифицированного. В действующем созыве гордумы единороссы располагают лишь 11 мандатами из 37. Таким образом, кандидату на пост главы города от «Единой России» будет не так легко преодолеть конкурсные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская дума Томска приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Городская дума Томска приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сессия гордумы, одобрившая поправки в муниципальный устав, состоялась 6 декабря. Глава комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев (ЕР) напомнил депутатам, что внесение изменений в устав города о конкурсном отборе кандидатов на пост мэра вместо прямых выборов является необходимым. 27 октября 2022 года Законодательная дума Томской области внесла соответствующие коррективы в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Согласно же федеральному законодательству уставы муниципальных образований не должны противоречить областным законам.

Депутаты, ранее выступавшие против отмены прямых выборов, в ходе сессии гордумы не стали бороться с неизбежным. Однако они предложили другую редакцию проекта решения «О внесении изменений в устав города Томска», согласно которому «решение думы об избрании мэра принимается большинством голосов от установленной численности депутатов». «Важно внести поправку, что принимается не большинством, а двумя третями или квалифицированным большинством голосов от установленной численности»,— сказал на сессии член фракции партии «Яблоко» Василий Еремин.

В гордуме Томска 37 депутатов. В нынешнем созыве ЕР располагает 11 мандатами, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три, у «Новых людей» и ЛДПР — по два, у Партии Роста — одно. Шесть депутатов не состоят во фракциях. Простое большинство обеспечивают 19 голосов, квалифицированное — 25.

Предложение нашло поддержку у значительной части депутатского корпуса. По словам представителя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Инги Первушиной, благодаря этой поправке ЕР не сможет «единоличным мнением» определять, кто займет пост мэра. «Поскольку за нас уже все решили, то мы не имеем возможности сейчас изменить закон Томской области и хоть как-то приблизить его к реалиям. Фактически эта поправка — квалифицированное большинство — приблизит нас к тому, чтобы сохранить вот эти устои выборности»,— заявил независимый депутат Игорь Лютаев. Елена Ульянова из Партии Роста высказала убеждение, что только кандидат в мэры, заручившийся поддержкой минимум двух третей голосов, не вызовет вопросов «ни у депутатов, ни у наших избирателей».

Единороссы попытались отстоять норму простого большинства. По их мнению, попытка собрать квалифицированное большинство сделает проблематичными сами выборы градоначальника. «25 — ну, это мифический способ найти консенсус. В моем понимании это где-то тупик, потому что выбрать градоначальника 25 голосами у нас затянется надолго»,— дал прогноз депутат Максим Резников. Поддержавший его однопартиец Алексей Балановский также не согласился с тем, что две трети голосов придадут мэру больше легитимности: «Больше торгов просто будет на самом деле».

Тем не менее большинство депутатов не разделили скепсис единороссов. 27 участников сессии проголосовали за норму в две трети голосов на выборах главы города (пятеро депутатов были против). «Конечно, это несколько усложнит процесс (выборов мэра.— „Ъ“). Поэтому вероятно проведение голосования в два тура»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ решение сессии томский политолог Сергей Шпагин.

Теперь, как пояснил „Ъ-Сибирь“ господин Леонтьев, предстоит разработать положение о конкурсной комиссии, чем займется комиссия по регламенту и правовым вопросам. «Закон не устанавливает сроков, когда думе нужно это сделать, но мы все заинтересованы, чтобы это было как можно быстрее. Поэтому мой прогноз: либо на сессии 22 декабря, либо в январе положение о конкурсе по выборам мэра будет вынесено на думу, утверждено, после чего станет возможным объявление самого конкурса»,— рассказал он.

Опрошенные „Ъ-Сибирь“ политологи не смогли назвать другие российские города, где муниципальные парламенты выбирали бы мэра квалифицированным большинством. «Я думаю, что это своеобразный политический компромисс — при отмене прямых выборов подчеркнуть легитимность нового мэра через его поддержку абсолютным большинством депутатов. Учитывая сложный состав городской думы, это еще и способ закрепить консолидацию большинства вокруг мэра»,— считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Политолог Сергей Старовойтов полагает, что речь в данном случае идет о «технических деталях», которые не влияют на федеральный тренд, связанный с большим электоральным циклом 2023–2024 годов. «Надо отметить, что Томск стал очередным городом, отказавшимся от прямых выборов мэра. Обратите внимание, что новый томский губернатор (Владимир Мазур.— „Ъ“) — недавний сотрудник АП РФ и как раз курировал местное самоуправление. Поэтому тенденции вертикализации он понимает очень хорошо»,— подчеркнул господин Старовойтов.

Напомним, что после задержания мэра Ивана Кляйна в 2020 году Томском руководит Михаил Ратнер в статусе и. о. 29 июля 2022 года обвинительный приговор Ивану Кляйну — два года колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб. за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) — вступил в силу.

Валерий Лавский