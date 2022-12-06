Вымогательство прикрыли борьбой с педофилами

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга в закрытом режиме началось рассмотрение уголовного дела в отношении 13 местных жителей, которые якобы ловили педофилов. По версии следствия, они, представляясь несовершеннолетними девушками, через интернет знакомились с мужчинами и предлагали им встретиться. Пришедших на свидание окружали крепкие молодые люди, которые требовали деньги за молчание. В уголовном деле 11 потерпевших, которые выдали подсудимым в общей сложности около 700 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На скамье подсудимых в Октябрьском районном суде Екатеринбурга находятся десять молодых людей и три девушки, в том числе несовершеннолетние. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются в вымогательствах, вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и так далее.

По версии следствия, члены группы под видом несовершеннолетних девушек через интернет знакомились с мужчинами и предлагали им интим. «Злоумышленники размещали на сайтах знакомств фотографии молодых девушек, которые выглядели несовершеннолетними. При этом использовались как фото участниц группы, так и фейковые. После того как жертва заинтересовывалась, общение, в том числе на пикантные темы, продолжалось в социальных сетях или через мессенджеры»,— пояснили в УМВД Екатеринбурга.

Если собеседник продолжал идти на контакт, ему назначали встречу. Каждого пришедшего на свидание сначала встречали девушки, но, когда заходил разговор на интимные темы, общение прерывали другие участники группы.

Крепкие молодые люди окружали гостей и требовали деньги, угрожая обратиться в полицию и придать огласке их связь с несовершеннолетними.

«Потерпевшие, будучи деморализованными сложившейся обстановкой и численным превосходством окруживших их крепких молодых людей, соглашались на выдвинутые требования»,— рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По оценкам следствия, за 2020–2021 годы обвиняемым удалось получить у 11 потерпевших в общей сложности около 700 тыс. руб.

Выйти на след преступной группы удалось после того, как один из потерпевших обратился с заявлением в полицию. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 Октябрьского района установили не только участников преступной группы, но и других пострадавших. В процессе работы по делу полиции удалось задержать подозреваемых, а также выявить и задокументировать серию преступлений, которые они совершили»,— рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что автором преступной схемы оказался 25-летний мужчина, который впоследствии пригласил для ее реализации своих знакомых. Одной из них стала 21-летняя бьюти-блогер, которая, по данным следствия, присоединилась к группировке в 2020 году и успела поучаствовать в двух эпизодах вымогательства. После этого, как пишет е1.ru, она занялась бизнесом и открыла свою бьюти-студию в центре Екатеринбурга. Журналистам она заявила, что преступной деятельностью не занималась.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 11 января.

Катерина Якушева, Екатеринбург