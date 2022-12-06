Турция призвала Грецию отказаться от вооружений на Эгейских островах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может поднять вопрос о суверенитете Эгейских островов, если Греция не остановит «провокационные действия». Он призвал Афины отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море.

«Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые согласно международным договоренностям считаются демилитаризованными зонами»,— сказал господин Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску в Анкаре (цитата по «РИА Новости»).

Конфликт между Турцией и Грецией обострился весной на фоне разногласий о статусе островов в восточной части Эгейского моря. Острова перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года. Согласно Парижскому соглашению 1947 года, Греция должна обеспечить демилитаризацию островов. В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в проведении военных учений на территории островов. Греция в ответ на угрозы суверенитету своих островов отмечала, что не согласится на пересмотр границ.

Лусине Баласян