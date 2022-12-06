Еду разложат по полочкам

«Кухня на районе» собралась в офлайн. Сервис намерен поставить автоматы с готовой едой и открыть кафетерий, рассказал в интервью Forbes его гендиректор Антон Лозин. Таким образом он планирует увеличить оборот компании, чтобы в конечном счете она стала прибыльной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пока же «Кухня на районе» — убыточный проект. По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в прошлом году превысила 3,5 млрд руб., убыток составил 1,3 млрд руб. Насколько оправдана смена стратегии для фудтех-проекта? “Ъ FM” обсудил это с аналитиком «Финама» Леонидом Делицыным: «Выход в офлайн — сильная привлекательная идея, которую многие стартапы используют, когда представляют новую стратегию. И идея действительно проста.

Онлайн-рынок в какой-то нише, может быть, еще слишком нов, не сформировался, а традиционный офлайн кажется нам понятным и большим. Так что почему бы и нет? Сложный момент — обеспечить обороты, чтобы продавать эту пищу в срок. Выход на прибыль является целью любого коммерческого проекта, кроме того, который заранее знает, кто его купит. Если какая-то идея выстреливает, начинает приносить прибыль, а у компании нет монополии, административного ресурса, то сразу появляются конкуренты.

Зачастую они с гораздо большими финансовыми, человеческими и прочими возможностями, так что прибыль исчезает. И еще возникает вопрос: от чего эти доходы будут приходить? Неужели еда будет продаваться в 10 раз дороже, чтобы все окупалось — и инвестиции в холодильники, и списанные продукты? Юнит-экономика прибыльных продаж такой еды кажется очень странной, если только реализовывать будут не алкоголь».

В офлайн-сегменте «Кухню на районе» ждут серьезные конкуренты, но у нее есть свои преимущества — производственные мощности и невысокие цены, отметил сооснователь dark kitchen проекта «Много лосося» Яков Менделеев:

«Они будут далеко не первыми на этом рынке. Там работает Prime, "Милти", по похожей модели функционирует "Шоколадница".

Но в целом в офлайне может быть хорошая маржа с учетом того, что у "Кухни на районе" низкий средний чек. Стоимость доставки — чувствительная вещь, а в офлайне ее нет. В этом плане есть шансы получить больше маржи. Мы сами, например, активно работаем с офлайн-форматом. У нас есть совместный с "Перекрестком" проект — open kitchen. Мы открыли уже больше 200 точек в 10 городах России. И там тоже готовим, отдаем еду».

В марте 2022-го три источника РБК рассказали, что «Кухню на районе» планируют продать, а потенциальный покупатель — «Яндекс». Пока же основным владельцем сервиса остается «Сбер».

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Иван Корякин