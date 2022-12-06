«Росатом» начал переговоры о строительстве в Индии шести атомных блоков

Российская госкомпания «Росатом» ведет переговоры с представителями властей Индии о строительстве шести атомных энергоблоков. Заместитель гендиректора госкорпорации по международной деятельности Николай Спасский отметил, что в настоящее время с участием России в индийском штате Тамилнаду строятся новые энергоблоки АЭС «Куданкулам» (крупнейшей в Индии).

«И мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии»,— пояснил господин Спасский (цитата по «РИА Новости»).

Станция «Куданкулам» была введена в эксплуатацию в 2014 году, межгосударственное соглашение о ее возведении было подписано еще в 1988 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и премьер-министром Индии Радживом Ганди. Сейчас возведением новых энергоблоков станции занимаются «дочки» «Росатома», в том числе «Атомстройэкспорт» и «Атомэнергопроект».

Андрей Сапожников