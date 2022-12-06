Представители Уганды отметили высокий уровень развития волгоградских АПК и промышленности

Волгоградская область ведет торгово-экономическое сотрудничество с 13 из 55 африканских стран. Об этом говорилось сегодня на встрече представителей волгоградской промышленности с членами делегации Уганды.

Во встречи приняли участие представители предприятий «Еврохим-Волгакалий», «Волгабас Волжский», «Сарепта», «Мономер», «Волма», «НьюБио». Они интересовались расширением географии экспорта удобрений, стройматериалов, химической продукции.

Чрезвычайный и полномочный посол республики в России Мозес Каваалууко Кизиге заявил, что Уганда, которая является сельскохозяйственной страной, применяет только российские удобрения. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Волгоградской областью, где АПК и промышленность развиты на высоком уровне», — подчеркнул он.

Марина Ковалева