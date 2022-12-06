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Борис Шинчук предложил «сбросить бродячих собак» на Украину

Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук предлагает решить вопрос с бродячими собаками в регионе, сбросив их «на позиции украинских националистов». Такое заявление господин Шинчук опубликовал в своем Telegram- канале.

Он назвал четыре причины, по которым у него появилась эта идея. «Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвертых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно»,— заявил общественник.

Марина Ковалева

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