Борис Шинчук предложил «сбросить бродячих собак» на Украину

Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук предлагает решить вопрос с бродячими собаками в регионе, сбросив их «на позиции украинских националистов». Такое заявление господин Шинчук опубликовал в своем Telegram- канале.

Он назвал четыре причины, по которым у него появилась эта идея. «Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвертых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно»,— заявил общественник.

Марина Ковалева