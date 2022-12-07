Выставка достижений Объединенных Арабских Эмиратов

С недавних пор Дубай стал для россиян чем-то вроде дальней дачи (или запасного аэродрома — зависит от дальнейших планов). «Коммерсантъ Стиль» предлагает обратить внимание на находящуюся неподалеку столицу ОАЭ — Абу-Даби, чей рекреационный потенциал выше дубайского. Рассказывает Юрий Хнычкин.
Мне нравится Абу-Даби. Сама мысль об отдыхе в Дубае представляется мне слегка кощунственной: на какой бы из «пальм» вы ни находились — это все равно что лежать на пляже на Лонг-Айленде ввиду очертаний нью-йоркских небоскребов. Находящийся всего в 150 км Абу-Даби — гораздо более аутентичное для арабского Востока место, неспешное, расслабленное и мало похожее по настрою на космополитичный центр соседнего эмирата. Впрочем, если урбанизм прочно въелся в ваши привычки, то и с небоскребами здесь все нормально: достаточно прогуляться по знаменитой набережной Корниш и глянуть на «открывашку» (так местные европейцы называют штаб-квартиру нефтяной компании ADNOC) и другие местные высотные здания. Но если ваша основная цель — морские купания, то вам прямая дорога на остров Сааядият, отдаленный от Корниша и располагающий самыми лучшими пляжами в Эмиратах. В последний приезд нелегкая журналистская судьба закинула меня в отель Rixos Premium Saadiyat Island с первоклассным полуторакилометровым песчаным пляжем, немноголюдным в середине октября. Кроме того, выяснилось, что Rixos Premium Saadiyat Island — чуть ли не единственный отель на Саадияте, работающий по системе «все включено», так что про похлопывание по карманам в поисках недоступных для россиян международных банковских карт или пачек местной наличности можно забыть. Шесть ресторанов (посетить все, к сожалению, мне не удалось), большой бассейн, спа — турецкое происхождение сети Rixos дает о себе знать.
Все остановившиеся на острове Саадият помимо пляжей получат бонус. На расстоянии пары километров от любого здешнего отеля находится Лувр Абу-Даби — единственный в мире филиал парижского музея, предлагающий передвижную сменную экспозицию. Перед визитом проверяйте сайт местного Лувра. В октябре нынешнего года там работала неплохая выставка французских экспрессионистов, хотя, на мой взгляд, посещение Лувра Абу-Даби — это главным образом повод оценить огромный (9,2 тыс. кв. м общей площади) шедевр архитектуры, выстроенный лауреатом Притцкеровской премии Жаном Нувелем. Посмотреть на здание музея с воды или с многочисленных примыкающих к морю террас — бесценно. Остров Саадият провозглашен культурной столицей Абу-Даби (да и в принципе всех ОАЭ), здесь уже некоторое время строятся филиал Музея современного искусства Соломона Р. Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Зайда. Правда, следует учитывать, что долгострой — это местный обычай, о чем свидетельствует многократный перенос открытия терминала Midfield международного аэропорта Абу-Даби. К традициям надо относиться с уважением.
Если Саадияту отведена роль культурной столицы, то острову Яс — несомненно, столицы развлечений. Помимо широко известного Ferrari World Abu Dhabi, за последние годы там открылся еще один тематический парк — Warner Bros. World Abu Dhabi с 29 сложными аттракционами, местами — головокружительными в прямом смысле слова. Рекомендую для посещения с детьми, которые придут в восторг от возможности заглянуть в домик Тома и Джерри или в Музей тайн Скуби-Ду. Если взрослые заскучают, то могут проведать Бэтмена, Джокера и Супермена в местах их обитания. Warner Bros. World Abu Dhabi занимает площадь свыше 150 тыс. кв. м причем под крышей (это крупнейший крытый тематический парк в мире), поэтому ни эмиратское палящее солнце, ни нестерпимая жара не отвлечет посетителей от погружения в увлекательную киновселенную.
Что касается уже неоднократно виденного автором Ferrari World Abu Dhabi, то мне показалось, что он тоже омолодился. Большой зал с классическими автомобилями к огорчению взрослых мальчиков закрыт на переделку экспозиции, но детям более нежного возраста определенно понравятся здешние адреналиновые аттракционы. Имейте в виду, что тематические парки лучше посещать в будние дни, чтобы избежать очередей на самые популярные аттракционы.
Совсем свежие достопримечательности ждут вас и в новом квартале Аль-Кана, находящемся на материковой части, ближе к центру столицы. 2,5 км современных зданий и сооружений выстроились вдоль набережной собственного канала. Главной здешней приманкой служит открытый всего год назад крупнейший на Ближнем Востоке Национальный аквариум с 46 тыс. морских обитателей, включая акул, скатов и гигантских морских черепах. Более всего впечатляет стеклянный тоннель, проложенный прямо сквозь толщу воды: и слева, и справа, и над головой тебя окружают жители глубин! Помимо познавательных Национальный аквариум выполняет и природоохранные функции: посетители могут понаблюдать за процессом реабилитации травмированных морских черепах, которые массово приплывают из Индийского океана к песчаным пляжам Аравийского полуострова, чтобы отложить яйца.
Вблизи аквариума разместился центр Pixoul Gaming — царство электронного спорта и виртуальной реальности. В момент моего визита на него наводили последний лоск (открытие состоялось месяц назад), поэтому, к сожалению или к счастью, ничего содержательного доложить не могу.
Для знакомства с традиционными достопримечательностями столицы Эмиратов удобнее остановиться в одном из центральных отелей Абу-Даби. Самый новый из них — Rixos Marina Abu Dhabi, вторая гостиница цепи Rixos в эмирате, более чем заметная благодаря высотному зданию с огромной аркой.
Из-за приватного расположения в марине Абу-Даби Rixos Marina сочетает несочетаемое: собственный пляж с отдельной бухтой, отсутствие напряженного городского трафика с одной стороны и соседство с находящимся в пешей доступности торговым центром Marina Mall. Кроме того, отсюда просто добраться до президентского дворца Каср Аль-Ватан — величественного здания, выполняющего представительские функции, нечто вроде Большого Кремлевского дворца, но гораздо больше и гораздо новее (строительство дворца закончилось менее десяти лет назад, а в 2019 году он открылся для публики). По насыщенности мрамором, мозаиками и золотыми люстрами он может соперничать разве что с уже хорошо известной мечетью шейха Зайда, которую никак нельзя пропустить, особенно если вы приехали в Абу-Даби впервые.