В Краснодаре 47% компаний не собираются повышать зарплаты работникам

В Краснодаре 47% организаций заявили, что не планируют индексировать зарплату работников в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

В то же время 47% трудоустроенных жителей города сообщили, что ждут повышения заработной платы. Большую часть из них составляют респонденты в возрасте до 34 лет и сотрудники, получающие от 80 тыс. руб. в месяц.

О том, что повышение оплаты труда состоится в ближайшее время, рассказали 31% работодателей. Повысили зарплаты сотрудников менее 6 месяцев назад 26% краснодарских предприятий. В трех из десяти компаний индексацию провели от полугода до года назад.

Анастасия Донскова

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