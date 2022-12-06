Власти Косово подадут заявку на вступление в ЕС до конца года

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи сообщила, что местные власти собираются подать заявку на вступление в Евросоюз до конца 2022 года.

«В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку»,— сказала Вьоса Османи перед саммитом ЕС — Западные Балканы в Тиране (Албания) (цитата по ТАСС).

Госпожа Османи добавила, что надеется, что на саммите ЕС, который пройдет на следующей неделе, будет одобрена либерализация визового режима между Косово и ЕС.

В мае Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Президент Сербии Александр Вучич назвал это нарушением норм международного права и резолюции Совбеза ООН, регулирующей положение территории. В июне этого года канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Косово не сможет вступить в ЕС без признания со стороны Сербии.

Об отношениях между Сербией и Косово — в материале «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Олеся Павленко