Еще пять исторических домов восстановят в квартале церкви Трех Святителей в 2023 году

В Нижнем Новгороде в 2023 году начнется реставрация дома №3 на улице Славянской и домов №№18, 30, 38 и 40 на улице Короленко в квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщили в агентстве по сохранению и развитию объектов исторической среды региона (АСИРИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды региона Фото: Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды региона

Проектную документацию по сохранению пяти исторических домов планируют разработать весной.

Также в следующем году продолжат работу и волонтеры движения «Том Сойер Фест» — они отремонтируют задний фасад и брандмауэрную стену дома №17 на улице Короленко и восстановят брандмауэрную стену между домами №20а и №22 на улице Новой. Всего за пять лет движение «Том Сойер Фест» восстановило восемь домов в Нижнем Новгороде.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце ноября в квартале церкви Трех Святителей завершилась реставрация усадьбы Гусевых. Спецзастройщик «ННДК-Мещера» выполнил работы за 87 млн руб.

Подробнее о реставрации исторического дома — в материале «Ъ-Приволжье» «Усадьба рубль бережет».

Елена Ковалева