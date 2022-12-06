Турция будет работать над выходом российской агропродукции на мировые рынки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что для успешной реализации зернового соглашения необходим беспрепятственный выход российской сельскохозяйственной продукции на рынки. По словам министра, в настоящее время Анкара работает над этим.

«Чтобы зерновая сделка протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды»,— сказал министр в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Чавушоглу, для решения этого вопроса Турция ведет переговоры с Эстонией и Литвой. По его словам, Евросоюз также поддерживает усилия турецкой стороны.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля. Одним из основных требований России в рамках соглашения стало устранение экспортных ограничений для российских удобрений. 2 ноября Россия вернулась к участию в соглашении — спустя пять дней после выхода из него, после атаки дронов на российские корабли в Севастополе.

23 ноября господин Путин заявил о намерении обсудить с ООН возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Условием украинской стороны для разрешения на транзит российского аммиака стал обмен пленными по формуле «всех на всех». 29 ноября первое судно с 20 тыс. тонн российских удобрений на борту вышло из порта Нидерландов в Африку.

Подробнее о зерновом соглашении — в публикации «Ъ» «А зерно плывет».

Милена Костерева