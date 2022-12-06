В Липецкой области на нужды СВО направлено свыше 850 млн рублей

Правительство Липецкой области уточнило расходы региона на нужды ,связанные с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине и Донбассе. Так, 50 млн руб. выделено из резервного фонда субъекта на поддержку военнослужащих и воинских частей в зоне СВО. Эти деньги «шли на закупку оборудования, которое заказывали бойцы».

Еще почти 300 млн руб. из регионального резервного фонда выделены на выплаты мобилизованным, добровольцам, контрактниками и семьям мобилизованных. Помимо этих средств, на нужды СВО, помощь новым регионам и семьям мобилизованных в Липецкой области направлено еще более 600 млн руб., из которых 120 млн руб. – внебюджетные средства.

«После поездки губернатора в формирование, где служат наши ребята, принято решение увеличить объем закупаемого оборудования и запланированный для этого размер средств. Деньги из бюджета на помощь мобилизованным выделяются, как правило, в виде целевых субсидий. А средства резервного фонда используются в экстренных случаях, до чего стараемся не доводить»,- пояснили в правительстве региона.

Андрей Цветков