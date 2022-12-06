Игорь Артамонов заверил, что у липецких бойцов в зоне СВО «все неплохо»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил уроженцев региона, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). По словам главы региона, бойцам доставили «большой гуманитарный груз» – два автомобиля «УАЗ», оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, теплые зимние вещи, предметы первой необходимости.

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Губернатор посмотрел, в каких условиях служат липчане, посетил пункты питания и продовольственные склады. «Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами»,– написал в своем телеграм-канале господин Артамонов. Он отметил, что «в формировании» служат также мобилизованные из Владимира: «Могу заверить, что у парней все неплохо. Трудности первого времени закончились... Понятное дело – не санаторий, но и никакой катастрофы нет».

«Постоянный запрос – беспилотники, тепловизоры, ночные прицелы. Эти вопросы будем решать. Скорректируем закупки исходя из потребностей»,– добавил Игорь Артамонов. Он рассказал мобилизованным, что за каждой их семьей «закреплен социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются». При этом «все личные просьбы, полученные от липецких военнослужащих, зафиксированы и будут выполнены».

«Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним еще»,– пообещал губернатор.

Андрей Цветков