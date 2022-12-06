Тела пятерых погибших извлечены из-под завалов после взрыва дома в Нижневартовске

Из-под завалов дома в Нижневартовске во вторник извлечены тела четверых погибших, среди них женщина, мужчина, ребенок и подросток. Тело еще одной женщины было обнаружено в день взрыва, 4 декабря. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель пяти человек, сообщило следственное управление СКР по Югре. Личности четверых погибших установлены.

Три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести: они могут находиться под разрушениями либо отсутствовали в доме в момент трагедии. Их поиски продолжаются, сообщили в правительстве округа.

Взрыв в пятиэтажном доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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