PepsiCo сократит сотни рабочих мест в своих штаб-квартирах в Северной Америке

Компания PepsiCo проводит сокращения среди административных сотрудников, работающих в штаб-квартирах в Перчейсе, Чикаго и Плано в США. Всего будет уволено несколько сотен человек, сообщает The Wall Street Journal.

Изданию удалось ознакомиться с содержанием внутреннего письма, направленного руководством PepsiCo сотрудникам в связи с этой мерой. Компания объяснила, что сокращения призваны «упростить организацию, чтобы мы могли работать более эффективно». При этом значительная их доля придется на подразделение по производству напитков, которое расположено в Перчейсе (штат Нью-Йорк). Подразделение по производству снеков уволит меньше сотрудников, так как ему уже удалось уменьшить штат за счет программы добровольного выхода на пенсию, сообщили источники WSJ.

В общей сложности в PepsiCo работает около 300 тыс. человек, из них 129 тыс.— в США. В октябре компания уже сообщала о сокращении издержек для компенсации снижения рентабельности в условиях ухудшения макроэкономических показателей. Ранее о сокращениях административных работников сообщали компании Walmart, Ford Motor и ряд других.

О том, кто может купить закрытый завод PepsiCo в России — в материале «Ъ» «Пивовары бродят по заводам».

Алена Миклашевская