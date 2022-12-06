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Munro представил электрический внедорожник Mk_1

Британский стартап Munro представил электрический внедорожник Mk_1, который компания называет самым мощным электромобилем своего класса в мире.

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Munro Mk_1

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

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Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Munro Mk_1

Фото: Munro Vehicles

Пятидверный пятиместный внедорожник имеет грузоподъемность в тонну и может буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Особенностью модели стал 380-сильный электродвигатель с осевым потоком, который сочетается с двухступенчатой раздаточной коробкой передач. Доступна версия с 300-сильным мотором, а также варианты с батареей на 61 или 82 кВт•ч.

Munro Mk_1, построенный на основе лестничной рамы из оцинкованной стали, имеет дорожный просвет 48 см и способен преодолевать броды глубиной до 80 см. Самая мощная версия может развивать скорость до 130 км/ч, а запас хода самой дальнобойной модификации составляет до 305 км.

Сборка внедорожника будет налажена в Шотландии. Стоимость электромобиля составит от 50 тыс. фунтов стерлингов, а поставки Munro Mk_1 клиентам запланированы на 2023 год.

Максим Вершинин

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