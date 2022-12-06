Главную площадь Читы украсят фигурами солдат к Новому году

Власти Забайкалья заявили, что краевой центр к Новому году будет украшен в патриотической тематике. Как сообщает пресс-служба правительства региона, самыми заметными элементами оформления станут 24 фигуры военных, которые уже начали устанавливать на главной площади Читы.
«Празднование Нового года в Забайкалье пройдет под слоганом "Вместе V Новый год". На площади Ленина уже устанавливают фигуры военных, 12 из них будут ледяными, 12 — пластиковыми. Еще три фигуры изо льда появятся на других площадях. Собирательный образ защитников Родины на время праздников будет оберегать покой читинцев на главной площади города»,— уточняется в сообщении.
В пресс-службе правительства также отмечают, что на территории края планируется около 3 тыс. новогодних и рождественских мероприятий с охватом не менее 350 тыс. человек. При этом анонсируется, что максимальное внимание будет уделено «семейным ценностям, нравственности и патриотизму».