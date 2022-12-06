Главную площадь Читы украсят фигурами солдат к Новому году

Власти Забайкалья заявили, что краевой центр к Новому году будет украшен в патриотической тематике. Как сообщает пресс-служба правительства региона, самыми заметными элементами оформления станут 24 фигуры военных, которые уже начали устанавливать на главной площади Читы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фигуры военных на площади Ленина в Чите Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Егор Захаров / CHITA.RU Фото: Егор Захаров / CHITA.RU Следующая фотография 1 / 5 Фигуры военных на площади Ленина в Чите Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Егор Захаров / CHITA.RU Фото: Егор Захаров / CHITA.RU

«Празднование Нового года в Забайкалье пройдет под слоганом "Вместе V Новый год". На площади Ленина уже устанавливают фигуры военных, 12 из них будут ледяными, 12 — пластиковыми. Еще три фигуры изо льда появятся на других площадях. Собирательный образ защитников Родины на время праздников будет оберегать покой читинцев на главной площади города»,— уточняется в сообщении.

В пресс-службе правительства также отмечают, что на территории края планируется около 3 тыс. новогодних и рождественских мероприятий с охватом не менее 350 тыс. человек. При этом анонсируется, что максимальное внимание будет уделено «семейным ценностям, нравственности и патриотизму».

Влад Никифоров, Иркутск