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Mercedes-Benz S-Class получил AMG-версию

Компания Mercedes-Benz представила флагманскую модификацию седана S-Class последнего поколения — «заряженную» версию AMG S 63 E Performance.

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Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль оснащается силовой установкой E Performance, которая включает в себя 612-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8, 14-сильный стартер-генератор RSG, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, а также установленные на задней оси 190-сильный электромотор, двухступенчатую трансмиссию и электронноуправляемый дифференциал повышенного трения. Батарея на 13,1 кВтч позволяет проехать на электротяге до 33 км.

802-сильный седан имеет активные опоры двигателя внутреннего сгорания, усиленный кузов, пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами, полноуправляемое шасси и более производительные тормоза. Визуально Mercedes-AMG S 63 E Performance отличается новой решеткой радиатора с вертикальными перемычками, новыми бамперами и особыми по дизайну колесами.

Салон AMG-версии имеет спортивный руль, переоформленную цифровую панель приборов, а также различные спортивные аксессуары с логотипами AMG. По оснащению и доступным опциям спортивный вариант седана не отличается от других модификаций Mercedes-Benz S-Class.

Продажи нового Mercedes-AMG S 63 E Performance начнутся в 2023 году. Стоимость автомобиля не названа.

Максим Вершинин

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