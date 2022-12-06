В Ростове полигон ТБО рекультивирует красноярская компания в 2024 году за 2,3 млрд рублей

Рекультивацией полигона ТБО в Северо-Западной промзоне Ростова займется ООО «Геос». Компания реализует проект стоимостью 2,3 млрд руб. к концу октября 2024 года, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, сейчас ООО «Геос» получила проектную документацию и земельные участки для рекультивации.

«Она имеет успешный опыт реализации подобных проектов в регионах Российской Федерации (Челябинский полигон, «Самосыровский» полигон ТКО в Казани, полигон твердых бытовых отходов во Владикавказе и др.)», — написал Логвиненко.

Также отмечается, что работы будут проходить в рамках проекта «Чистая страна» и национального проекта «Экология».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геосинтетика» (ООО «Геос») зарегистрирована в Красноярском крае в 2013 году. Специализируется на строительстве и переработке, производстве пластиковых труб. Гендиректором компании является Андрей Петлин. Бенефициаром предприятия выступает Елена Пось. В 2021 году выручка компании составила 3,6 млрд руб., а чистая прибыль — 54 млн руб.

Анастасия Назарова