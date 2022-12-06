Собственницу Новосибирского аффинажного завода просят привлечь к ответственности по долгам «Волги-капитал»

Покупательницу АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) Лилию Пономареву просят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам бывшего собственника предприятия ПАО «Волга-капитал». Об этом сообщила конкурсный управляющий «Волги-капитал» Ирина Малинен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Она уточнила, что госпожа Пономарева и московский предприниматель Владимир Палихата 1 декабря были включены в качестве соответчиков в рассмотрение поданного в июле 2022 года заявления банка «Траст» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Первоначальные требования кредитора касались трех компаний и семи физических лиц, включая бывшего гендиректора НАЗа Дмитрия Латыпова.

Лилия Пономарева вошла в состав акционеров новосибирского завода в сентябре 2018 года, выкупив 20,01% его акций у ООО «Центр управления недвижимостью» (ЦУН, входило в холдинг AEON Романа Троценко). В 2019 году госпожа Пономарева консолидировала пакет, получив 79,99% акций НАЗа, которые «Волга капитал» ранее выкупила у ЦУНа за 704 млн руб. Конкурсный управляющий «Волги капитал» пытается оспорить эту сделку, считая ее стоимость заниженной, и вернуть акции в конкурсную массу должника. Назначена экспертиза их стоимости. Конкурсное производство в ПАО «Волга капитал» открыто с августа 2020 года, в реестре — требования кредиторов на 2,11 млрд руб.

АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов. Выручка в 2021 году составила 8,3 млрд руб., чистая прибыль – 100,9 млн руб.

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Дарья Решетникова