МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми» не смогло арендовать Jaguar для поездок по городу

Пермское УФАС России предписало МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» отменить результаты аукциона на оказание услуг по аренде легкового автомобиля представительского класса. Максимальная цена контракта составила 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС пожаловались представители ООО «Р Авто», утверждавшие, что при проведении аукциона заказчик нарушил закон о закупках, указав в техзадании характеристики, которым не соответствует ни одна из моделей автомобилей. Как установили сотрудники УФАС, МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» указало в числе подходящих легковые автомобили представительского и бизнес-класса: BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Jaguar XF, Volvo S60, Genesis G70. Заказчик также пояснил, что машина должна быть выпущена не ранее 2022 года. Установленные требования, по мнению учреждения, отвечают потребностям муниципальных служащих и обеспечивают безопасность их перевозки, кроме того, соответствуют требованиям Закона о закупках, поскольку в аукционе конкурировали между собой четыре участника.

Пермское УФАС, изучив описание объекта закупки и поступившие в ходе аукциона коммерческие предложения, установило, что технические требования, предъявляемые заказчиком к транспортному средству, и марки автомобилей, указанные в пояснениях учреждения, не соответствуют друг другу. Кроме того, в закупочной документации отсутствует обоснование потребности в аренде автомобиля, выпущенного не ранее 2022 года, которое, по мнению УФАС, вообще является избыточным и ограничивающим конкуренцию. «Антимонопольное ведомство признало жалобу ООО “Р Авто” обоснованной, поскольку пришло к выводу, что сложившаяся ситуация ограничивает количество участников закупки, а следовательно, действия заказчика нарушают Закон о закупках и содержат признаки административного правонарушения, предусматривающего штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб.»,— пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС Анастасия Белова.

Пермское УФАС выдало МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми» предписание устранить нарушения. Заказчику следует до 21 декабря 2022 года отменить результаты аукциона, исправить документацию с учетом требований Закона о закупках и продлить срок подачи заявок для участия. Пермское УФАС передаст материалы жалобы в департамент финансов администрации Перми с целью проверить, не превышает ли начальная цена контракта, установленная подведомственным учреждением, предельный размер расходов бюджетной организации, который она может потратить на аренду автомобиля.