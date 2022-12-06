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обновлено 09:02

Председатель краевого суда вошел в состав Совета судей России

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин избран членом Совета судей РФ от Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Фото: Областная газета

Фото: Областная газета

Новый состав органа судейского сообщества был сформирован на X Всероссийском съезде судей, который проходил с 29 ноября по 1 декабря в Москве. Главой Совета судей Российской Федерации на второй срок полномочий избран Виктор Момотов.

Всего в состав Совета судей вошли 143 человека, из них 137 от судов общей юрисдикции и арбитражных судов регионов, четыре – от Верховного суда РФ и два от Конституционного.

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