Председатель краевого суда вошел в состав Совета судей России

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин избран членом Совета судей РФ от Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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Новый состав органа судейского сообщества был сформирован на X Всероссийском съезде судей, который проходил с 29 ноября по 1 декабря в Москве. Главой Совета судей Российской Федерации на второй срок полномочий избран Виктор Момотов.

Всего в состав Совета судей вошли 143 человека, из них 137 от судов общей юрисдикции и арбитражных судов регионов, четыре – от Верховного суда РФ и два от Конституционного.